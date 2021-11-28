Традиционное для выходных снижение суточной заболеваемости коронавирусом отмечается на Украине

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 тыс. 483 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 тыс. 270 человек, 400 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 27 ноября в Украине: зафиксировано 7 тыс. 483 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 774, медработников - 105); 139 тыс. 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 43 тыс. 353 человека, полностью иммунизированы - 96 тыс. 123 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано - 3 тыс. 456 человек; летальных исходов - 400; выздоровело - 10 тыс. 270 человек", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Днем ранее, 27 ноября за сутки выявили 14,2 тыс. новых случаев заболевания.

За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 422 тыс. 023 человека,выздоровели - 2 млн 910 тыс. 237 человек, летальных исходов - 85 тыс. 117.

С начала кампании по вакцинации привиты 13 млн 289 тыс. 463 человека, из них получили одну дозу 13 млн 289 тыс. 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 млн 904 тыс. 799 человек.