Алиев прибыл в Ашхабад для участия в саммите ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл 28 ноября с официальным визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"В рамках визита в Ашхабад состоялась встреча Алиева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

ОЭС является региональной организацией. В ее состав входят Иран, Турция, Пакистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.

А.Салаева