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Внешняя политика 28.11.2021 11:07

Алиев прибыл в Ашхабад для участия в саммите ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл 28 ноября с официальным визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"В рамках визита в Ашхабад состоялась встреча Алиева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

ОЭС является региональной организацией. В ее состав входят Иран, Турция, Пакистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]