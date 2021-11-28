Швейцария вводит ограничения для въезжающих из ряда стран на фоне распространения нового штамма COVID-19

Власти Швейцарии вводят ограничения для въезжающих из ряда стран на фоне распространения в мире и в Европе нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", передают в воскресенье европейские СМИ.
Так, граждане, въезжающие из Чехии, Нидерландов, Египта и Малави, должны будут предъявлять тест на коронавирус с отрицательным результатом. Помимо теста, они должны будут соблюсти обязательный десятидневный карантин.
На этой неделе Швейцария запретила авиасообщение с ЮАР и несколькими другими странами юга Африки из-за появления и распространения в них нового штамма COVID-19, который получил название "омикрон".
Ограничения на въезд введены также из Гонконга, Израиля и Бельгии. Из этих территорий в Швейцарию смогут теперь попасть только швейцарцы, которые едут на родину, либо люди с видом на жительство в стране.
Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.
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