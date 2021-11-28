Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.11.2021 11:30

Швейцария вводит ограничения для въезжающих из ряда стран на фоне распространения нового штамма COVID-19

Власти Швейцарии вводят ограничения для въезжающих из ряда стран на фоне распространения в мире и в Европе нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", передают в воскресенье европейские СМИ.

Так, граждане, въезжающие из Чехии, Нидерландов, Египта и Малави, должны будут предъявлять тест на коронавирус с отрицательным результатом. Помимо теста, они должны будут соблюсти обязательный десятидневный карантин.

На этой неделе Швейцария запретила авиасообщение с ЮАР и несколькими другими странами юга Африки из-за появления и распространения в них нового штамма COVID-19, который получил название "омикрон".

Ограничения на въезд введены также из Гонконга, Израиля и Бельгии. Из этих территорий в Швейцарию смогут теперь попасть только швейцарцы, которые едут на родину, либо люди с видом на жительство в стране.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]