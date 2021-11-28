Россия поставляет странам Центральной Азии технику, продукцию военного назначения для борьбы с исходящими из Афганистана угрозами - МИД РФ

Россия совместно со странами Центральной Азии принимает меры упреждающего характера, чтобы не допустить экспансию угроз из Афганистана в регион, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

"Обеспокоены (возможностью экспансии угроз из Афганистана на территорию Центральной Азии - ИФ), но не сидим сложа руки. Совместно с "прифронтовыми" странами принимаем меры упреждающего характера, обмениваемся информацией, проводим совместные учения и маневры, помогаем поставками техники, продукции военного назначения, спецсредств, прежде всего, для пограничной безопасности", - сказал Стерник в интервью "Интерфаксу".

По оценке МИД РФ, за последние годы страны региона существенно нарастили возможности контроля за обстановкой вдоль границы с Афганистаном, отметил он.

"Разумеется, мы откликались и будем откликаться на обращения партнеров о содействии. Немало делается для укрепления наиболее протяженного рубежа - таджикско-афганской границы, в том числе по линии ОДКБ", - добавил российский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, как в Москве оценивают отношения, складывающиеся у стран региона с новыми властями Афганистана, Стерник подчеркнул, что государства Центральной Азии "имеют многовековой опыт соседства с Афганистаном и лучше многих понимают особенности выстраивания отношений с ним".

"Делают они это, исходя из своих задач безопасности и развития, а также традиционных связей с родственными общинами по ту сторону границы. Мы с пониманием относимся к этому. Наша задача - координировать шаги в общих интересах: преодоления внутриафганского кризиса, недопущения "перелива" угроз в нашу сторону", - сказал Стерник.

По его словам, Россия имеет богатый опыт консультаций и взаимного информирования по региональной проблематике с крупными региональными игроками - Китаем, Индией, Пакистаном и Ираном. "В их лице мы находим заинтересованных в сотрудничестве партнеров, уважающих особо привилегированный характер отношений России с государствами Центральной Азии, наш исторический и нынешний вклад в стабильность", - сказал директор 3-го департамента стран СНГ МИД РФ.