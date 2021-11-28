США и их союзники продвигают проекты газовых магистралей из Туркменистана в Европу для сокращения российской доли на рынке - МИД РФ

Соединенные Штаты и их союзники политизируют тематику энергетического сотрудничества, продвигают такие проекты, как газовый маршрут из Туркменистана через Турцию в Европу для снижения доли российских энергоносителей на европейском рынке, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Наше энергетическое и транзитно-транспортное сотрудничество с Туркменистаном и Турцией носит открытый и взаимовыгодный характер. Правда, политизация энергетической темы в последнее время дает о себе знать, не без подачи США и их единомышленников", - сказал Стерник в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы опасения в связи с сообщениями о том, что Турция пытается завлечь Туркменистан в союз тюркских государств для того, чтобы получить контроль над газовым маршрутом из Туркменистана в Европу.
По его словам, США и их единомышленники ведут "пустые разговоры" об угрозах энергобезопасности ЕС со стороны России.
"Предлагаются разного рода "прожэкты", нацеленные на снижение доли российских энергоносителей на рынках Европы. Поживем - увидим, сумеют ли авторы этих идей, как говорится, "с цифрами в руках" доказать преимущество своих альтернатив над нашим продуктом", - сказал российский дипломат.
Ранее сообщалось, что американская Trans Caspian Resources (TCR) предложила Туркмении вместо Транскаспийского газопровода реализовать проект Транскаспийского интерконнектора - меньшей по мощности газотранспортной магистрали в направлении Азербайджана.
По словам представителя TCR, проект оценивается в $500-800 млн, по новой магистрали ежегодно может прокачиваться до 12 млрд кубометров газа.
Кроме того, по оценкам экспертов, Турция пытается завлечь Туркменистан в союз тюркских государств для того, чтобы получить контроль над газовым маршрутом из Туркменистана в Европу.
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