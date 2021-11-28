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СНГ 28.11.2021 12:16

Эрдоган и Раиси провели встречу в Ашхабаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, передает агентство "Анадолу".

"Встреча лидеров Турции и Ирана состоялась в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в закрытом для прессы режиме в отеле "Каракум" и длилась полчаса", - отмечается в сообщении.

15-й саммит ОЭС проходит в воскресенье, 28 ноября в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в организации. По инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова датой проведения очередного саммита организации выбрано 28 ноября, когда отмечается День ОЭС.

В ходе встречи на высшем уровне лидеры стран обменяются мнениями по актуальным и ключевым темам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС, а также подведут итоги председательства Туркменистана в ОЭС и ее уставных органах.

По итогам саммита ожидается принятие итоговой Декларации.

Предыдущий саммит ОЭС был организован в формате видеоконференции 4 марта текущего года.

ОЭС – региональная межгосударственная экономическая организация. Образована в 1985 году и объединяет 10 государств – Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Турцию, Таджикистан и Узбекистан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]