Эрдоган и Раиси провели встречу в Ашхабаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, передает агентство "Анадолу".
"Встреча лидеров Турции и Ирана состоялась в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в закрытом для прессы режиме в отеле "Каракум" и длилась полчаса", - отмечается в сообщении.
15-й саммит ОЭС проходит в воскресенье, 28 ноября в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в организации. По инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова датой проведения очередного саммита организации выбрано 28 ноября, когда отмечается День ОЭС.
В ходе встречи на высшем уровне лидеры стран обменяются мнениями по актуальным и ключевым темам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС, а также подведут итоги председательства Туркменистана в ОЭС и ее уставных органах.
По итогам саммита ожидается принятие итоговой Декларации.
Предыдущий саммит ОЭС был организован в формате видеоконференции 4 марта текущего года.
ОЭС – региональная межгосударственная экономическая организация. Образована в 1985 году и объединяет 10 государств – Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Турцию, Таджикистан и Узбекистан.
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