Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 28.11.2021 14:33

Пикет против введения QR-кодов проходит в Екатеринбурге

Пикет против введения QR-кодов для посещения различных учреждений и заведений проходит в воскресенье в Екатеринбурге, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Как сообщают организаторы акции из общественного объединения "Родительский надзор" в своем Telegram-канале, проведение пикета на 100 человек согласовано Министерством общественной безопасности Свердловской области.

Мероприятие проходит спокойно. На пикете работают сотрудники полиции.

Часть пикетчиков пришли с плакатами против QR-кодов. При этом некоторые участники, напротив, призывают вакцинироваться. Кроме того, на акцию пришли молодые люди, называющие себя волонтёрами "красной зоны", они также выступили за прививки от коронавируса.

Участники собирают подписи главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловскому с просьбой разъяснить работодателям, что принудительная вакцинация незаконна, и обосновать эффективность препарата.

Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]