Земан назначил Петра Фиалу новым премьером Чехии

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны, сообщает чешское радио.
Церемония прошла в президентском замке Ланы при соблюдении строгих мер безопасности, поскольку у Земана на этой неделе выявили коронавирус COVID-19, пространство в зале было разделено стеклом.
Когда именно будет назначен весь Кабинет министров, пока неясно, отмечает радио. Фиала уже представил ему его предполагаемый состав.
Фиала заявил, что его Кабинет министров готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии: энергетическим кризисом, с инфляцией и с распространением коронавируса COVID-19.
Земана на этой неделе выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре вновь госпитализировали в связи с положительным тестом на коронавирус COVID-19.
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