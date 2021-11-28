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Дальнее зарубежье 28.11.2021 14:57

Земан назначил Петра Фиалу новым премьером Чехии

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны, сообщает чешское радио.

Церемония прошла в президентском замке Ланы при соблюдении строгих мер безопасности, поскольку у Земана на этой неделе выявили коронавирус COVID-19, пространство в зале было разделено стеклом.

Когда именно будет назначен весь Кабинет министров, пока неясно, отмечает радио. Фиала уже представил ему его предполагаемый состав.

Фиала заявил, что его Кабинет министров готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии: энергетическим кризисом, с инфляцией и с распространением коронавируса COVID-19.

Земана на этой неделе выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре вновь госпитализировали в связи с положительным тестом на коронавирус COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]