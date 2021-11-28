Двое азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе

Двое военнослужащих Внутренних войск МВД Азербайджана 28 ноября подорвались на мине в Физулинском районе (Карабахский район страны), сообщает Генпрокуратура.

По данным ведомства, военнослужащие подорвались на противопехотной мине в селе Шукюрбейли Физулинского района.

"Они госпитализированы. По факту Физулинской военной прокуратурой проводится расследование" - подчеркивает Генпрокуратура.

Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из проблем на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре. С 10 ноября 2020 года на минах, заложенных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, подорвались и погибли порядка 180 военных и гражданских лиц Азербайджана.

А.Салаева