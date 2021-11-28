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СНГ 28.11.2021 15:10

В больницах Беларуси находятся 10 мигрантов из логистического центра - Минздрав

На стационарном лечении и обследованиях находится 10 мигрантов из числа размещенных в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, сообщил Минздрав Беларуси в воскресенье.

"Сейчас в больницах Гродно находятся на стационарном лечении и обследованиях 10 граждан из числа тех беженцев, которые проживают в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе. Из 10 пациентов - семеро дети. Их состояние стабильное. Также в больницах находятся троевзрослых. Двое - уже вторую неделю. Ещё один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена. Сегодня планируется на выписку", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

"На сегодняшний момент все пациенты, которым проводился тест на антиген, показывают отрицательный результат", - добавили там.

Всего за время работы лагеря консультативная медицинская помощь была оказана более тысячи беженцам, а лечение получили свыше 100 мигрантов, отметили в Минздраве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]