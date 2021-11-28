В больницах Беларуси находятся 10 мигрантов из логистического центра - Минздрав

На стационарном лечении и обследованиях находится 10 мигрантов из числа размещенных в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, сообщил Минздрав Беларуси в воскресенье.
"Сейчас в больницах Гродно находятся на стационарном лечении и обследованиях 10 граждан из числа тех беженцев, которые проживают в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе. Из 10 пациентов - семеро дети. Их состояние стабильное. Также в больницах находятся троевзрослых. Двое - уже вторую неделю. Ещё один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена. Сегодня планируется на выписку", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
"На сегодняшний момент все пациенты, которым проводился тест на антиген, показывают отрицательный результат", - добавили там.
Всего за время работы лагеря консультативная медицинская помощь была оказана более тысячи беженцам, а лечение получили свыше 100 мигрантов, отметили в Минздраве.
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