Иран уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству со странами Азии и Кавказа - президент

Санкции США не могут оказать влияние на волю Ирана проводить политику максимального взаимодействия со своими соседями и регионом, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Исламская Республика Иран уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству и партнерству со странами Азии, особенно со своими соседями в Южной Азии, Западной Азии, Центральной Азии и на Кавказе", - заявил Раиси, выступая в воскресенье на 15-м саммите ОЭС в Ашхабаде. Его цитирует агентство ИРНА.
"Несомненно, укрепление роли и положения региональных организаций как посредников в двустороннем и многостороннем сотрудничестве - одна из наших забот и усилий, одним из ярких проявлений которой является ОЭС", - добавил президент Ирана.
Отметив, что "за прошедшие годы в организации ОЭС были достигнуты хорошие достижения и прогресс, Раиси сказал, что "все еще существует значительный разрыв между достигнутыми успехами и реальными возможностями организации". "Например, несмотря на высокий торговый потенциал, внутрирегиональная торговля все еще составляет менее 10%", - напомнил Раиси.
Он добавил, что прекращение боевых действий в Кавказском регионе знаменует начало новой главы регионального развития и интеграции.
"Учитывая новые условия в Кавказском регионе, мы считаем, что возрождение традиционных маршрутов и облегчение движения товаров и пассажиров в регионе через три десятилетия будет способствовать росту и развитию ОЭС", - сказал Раиси.
По его мнению, "стабильность в Кавказском регионе и формирование межрегионального сотрудничества, такого как создание международного коридора Персидский залив-Черное море, ускорит торгово-экономические обмены между членами ОЭС".
Президент Ирана также сказал, что в последние десятилетия ОЭС создала соответствующие механизмы для поддержки экономического развития и восстановления Афганистана. "Послание саммита ОЭС к миру должно заключаться в продолжении поддержки усилий Афганистана и его народа в области экономического восстановления и развития", - подчеркнул он.
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