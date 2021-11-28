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Регион 28.11.2021 15:23

Иран уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству со странами Азии и Кавказа - президент

Санкции США не могут оказать влияние на волю Ирана проводить политику максимального взаимодействия со своими соседями и регионом, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Исламская Республика Иран уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству и партнерству со странами Азии, особенно со своими соседями в Южной Азии, Западной Азии, Центральной Азии и на Кавказе", - заявил Раиси, выступая в воскресенье на 15-м саммите ОЭС в Ашхабаде. Его цитирует агентство ИРНА.

"Несомненно, укрепление роли и положения региональных организаций как посредников в двустороннем и многостороннем сотрудничестве - одна из наших забот и усилий, одним из ярких проявлений которой является ОЭС", - добавил президент Ирана.

Отметив, что "за прошедшие годы в организации ОЭС были достигнуты хорошие достижения и прогресс, Раиси сказал, что "все еще существует значительный разрыв между достигнутыми успехами и реальными возможностями организации". "Например, несмотря на высокий торговый потенциал, внутрирегиональная торговля все еще составляет менее 10%", - напомнил Раиси.

Он добавил, что прекращение боевых действий в Кавказском регионе знаменует начало новой главы регионального развития и интеграции.

"Учитывая новые условия в Кавказском регионе, мы считаем, что возрождение традиционных маршрутов и облегчение движения товаров и пассажиров в регионе через три десятилетия будет способствовать росту и развитию ОЭС", - сказал Раиси.

По его мнению, "стабильность в Кавказском регионе и формирование межрегионального сотрудничества, такого как создание международного коридора Персидский залив-Черное море, ускорит торгово-экономические обмены между членами ОЭС".

Президент Ирана также сказал, что в последние десятилетия ОЭС создала соответствующие механизмы для поддержки экономического развития и восстановления Афганистана. "Послание саммита ОЭС к миру должно заключаться в продолжении поддержки усилий Афганистана и его народа в области экономического восстановления и развития", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]