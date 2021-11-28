В Европе благодарны Ираку за его действия в ситуации с мигрантами на границе ЕС

Брюссель благодарен Ираку за его немедленную реакцию и действия для решения кризиса с мигрантами-выходцами из этой страны, которые пытались добраться до Евросоюза через Беларусь, заявила в воскресенье председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я хочу поблагодарить Ирак... Ирак немедленно отреагировал, а сейчас занимается репатриацией граждан обратно в страну", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе, куда прибыла с визитом вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Она добавила, что 75% "попавших в ловушку" между границей Беларуси и ЕС граждан были выходцами из Ирака.
Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС.
Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу.
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