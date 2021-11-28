НАТО стремится к диалогу с Россией - Столтенберг

НАТО стремится к диалогу с Россией, и предложение организации о проведении Совета Россия - НАТО остается открытым, заявил в воскресенье генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Дуальный подход НАТО к России - оборона и диалог - остается неизменным. Альянс предложил провести очередную встречу Совета Россия - НАТО более 18 месяцев назад, это предложение в силе. Теперь ход со стороны России", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вильнюсе в воскресенье.
Он также призвал Россию к "прозрачности, сокращению напряженности и деэскалации".
В октябре Столтенберг заявил, что отношения между Россией и НАТО сейчас самые плохие со времен холодной войны, и возложил ответственность за это на Москву. В то же время он подчеркивал, что НАТО всегда остается открытой к диалогу с Россией.
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