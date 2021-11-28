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Дальнее зарубежье 28.11.2021 16:12

НАТО стремится к диалогу с Россией - Столтенберг

НАТО стремится к диалогу с Россией, и предложение организации о проведении Совета Россия - НАТО остается открытым, заявил в воскресенье генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Дуальный подход НАТО к России - оборона и диалог - остается неизменным. Альянс предложил провести очередную встречу Совета Россия - НАТО более 18 месяцев назад, это предложение в силе. Теперь ход со стороны России", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вильнюсе в воскресенье.

Он также призвал Россию к "прозрачности, сокращению напряженности и деэскалации".

В октябре Столтенберг заявил, что отношения между Россией и НАТО сейчас самые плохие со времен холодной войны, и возложил ответственность за это на Москву. В то же время он подчеркивал, что НАТО всегда остается открытой к диалогу с Россией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]