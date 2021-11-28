Более 60 сообщений о нарушениях на выборах депутатов парламента Кыргызстана поступило в ЦИК и МВД

Более 60 сообщений о нарушениях избирательного законодательства поступило в координационную группу оперативного реагирования в день выборов депутатов парламента Кыргызстана, сообщил заместитель главы ЦИК Тынчтык Шайназаров.

"С начала голосования в ЦИК поступило 29 обращений о нарушениях избирательного законодательства, большая часть из них связана с неполадками автоматически считывающих устройств", - сказал Шайназаров на брифинге в воскресенье.

В органы прокуратуры поступило три заявления, два из них не подтвердились, по одному - по возможному использованию административного ресурса - проводится проверка.

По линии МВД зарегистрировано 32 заявления о нарушениях. "В основном сообщения о нарушениях правил агитации, подвозу избирателей. Девять фактов не нашли своего подтверждения, остальные проверяются", - отметил представитель МВД Султан Макилов.