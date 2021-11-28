Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.11.2021 16:25

Более 60 сообщений о нарушениях на выборах депутатов парламента Кыргызстана поступило в ЦИК и МВД

Более 60 сообщений о нарушениях избирательного законодательства поступило в координационную группу оперативного реагирования в день выборов депутатов парламента Кыргызстана, сообщил заместитель главы ЦИК Тынчтык Шайназаров.

"С начала голосования в ЦИК поступило 29 обращений о нарушениях избирательного законодательства, большая часть из них связана с неполадками автоматически считывающих устройств", - сказал Шайназаров на брифинге в воскресенье.

В органы прокуратуры поступило три заявления, два из них не подтвердились, по одному - по возможному использованию административного ресурса - проводится проверка.

По линии МВД зарегистрировано 32 заявления о нарушениях. "В основном сообщения о нарушениях правил агитации, подвозу избирателей. Девять фактов не нашли своего подтверждения, остальные проверяются", - отметил представитель МВД Султан Макилов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]