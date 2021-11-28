В Перу произошло сильное землетрясение

В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясение находился в 45 км к северо-западу прибрежного города Барранка на глубине 112 км. Подземный толчок был зафиксирован в 5:52 утра по местному времени (14:52).
Отмечается, что, несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, оно произошло на такой глубине, что это редко приводит к серьезным разрушениям.
Азербайджан и Пакистан нацелены на развитие сотрудничества по ряду направлений
Зангезурский транспортный коридор становится реальностью - президент Азербайджана
Алиев: К 2031 году внешний долг Азербайджана снизится до 10% ВВП
США и их союзники продвигают проекты газовых магистралей из Туркменистана в Европу для сокращения российской доли на рынке - МИД РФ
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Индонезия запретит въезд из восьми стран Африки
Работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" ведутся круглосуточно - МЧС
Более 60 сообщений о нарушениях на выборах депутатов парламента Кыргызстана поступило в ЦИК и МВД
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог