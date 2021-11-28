Азербайджан и Пакистан нацелены на развитие сотрудничества по ряду направлений

В рамках визита в Ашхабад президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился со своим пакистанским коллегой Арифом Алви, сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

"В рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялась встреча президентов Азербайджана и Пакистана. На встрече стороны выразили удовлетворение отношениями между двумя странами. Была подчеркнута твердая и принципиальная позиция Пакистана в связи с военной агрессией Армении против Азербайджана, которая уже в прошлом", - отмечается в сообщении.

Главы государств обменялись мнениями о развитии отношений между двумя странами в различных сферах, подчеркнув роль межправительственной комиссии, следующее заседание которой состоится в ближайшее время.

Была отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере туризма, бизнеса, культуры, науки и др.

В ходе беседы Алиев и Алви отметили важность недавних визитов на высоком уровне, а также обменялись мнениями о совместном сотрудничестве в рамках международных организаций. Были высказаны опасения по поводу роста исламофобских тенденций в мире.

Президент Пакистана еще раз поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за проекты, реализуемые в этой стране.

А.Салаева