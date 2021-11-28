Провластная политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" лидирует на выборах в парламент Кыргызстана, следует из данных опубликованных на сайте ЦИК республики.

Согласно данным, которые обновляются в режиме реального времени, "Ата-Журт Кыргызстан" лидирует с 29% голосов избирателей. Всего обработано 5,6% бюллетеней.

Второй по количеству набранных голосов идет партия "Ишеним" (Доверие) с 20,85%, далее - "Ынтымак" (Согласие) с 19% и "Альянс" с 14,4%.

В числе партий, которые предварительно преодолевают необходимый 5% барьер, - "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) - 9,84%, "Ыйман Нуру" (Луч совести) - 9%, "Эл Умуту" (Надежда народа) - 8,5%, "Азаттык" (Свобода) - 7,94%, Социал-демократы - 6,11% и "Ата-Мекен" (Отечество) - 5,77%.