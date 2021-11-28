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СНГ 28.11.2021 19:00

Сын экс-президента Кыргызстана лидирует на выборах в парламент страны по Аламединскому одномандатному округу - ЦИК

Сын экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Сеидбек лидирует на выборах в парламент страны по Аламединскому одномандатному округу, следует из данных на сайте ЦИК страны.

После обработки более 90% бюллетеней по Аламединскому одномандатному округуСеидбек Атамбаев лидирует с 26% голосов.

Сеидбеку Атамбаеву 45 лет. Он является руководителем ООО "Автомаш-Энерго".

Алмазбек Атамбаев, занимавший пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 годы, был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции.

8 августа 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком он был задержан.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. 30 ноября 2020 года Верховный суд Кыргызстана отменил приговор судов низших инстанций. Дело было передано на пересмотр в Первомайский районный суд столицы.

25 ноября 2020 года Первомайский районный суд Бишкека принял решение объединить в одно производство уголовные дела о беспорядках в Кой-Таше с уголовными делами о незаконном приобретении земли, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также незаконном обогащении, фигурантом которых является Атамбаев. Экс-президент Кыргызстана также обвиняется в организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, в результате которых Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста главы государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]