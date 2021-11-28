Главный инфекционист США считает преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма

Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в воскресенье американским СМИ, что американцы должны быть готовы бороться с распространением нового штамма COVID-19, но говорить о каких-либо ограничительных мерах пока рано.
Так, в интервью ABC News он заявил, что США должны сделать все возможное для борьбы с распространением вируса, однако пока рано говорить, какие конкретно меры необходимы, будь то ограничения или даже локдаун.
Накануне он в интервью NBC News заявил, что вполне возможно, что "омикрон" уже может циркулировать по США, хотя официального подтверждения этому нет.
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