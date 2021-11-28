После обработки более 50% бюллетеней на выборах в парламент Кыргызстана лидирует провластная политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан", следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК республики.
Согласно данным, которые обновляются в режиме реального времени, "Ата-Журт Кыргызстан" лидирует с 30% голосов избирателей.
Второй по количеству набранных голосов идет партия "Ишеним" (Доверие) с 24,23%, далее - "Ынтымак" (Согласие) с 20,5% и "Альянс" с 14,6% голосов.
В числе партий, которые предварительно преодолевают необходимый 5% барьер: "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) - 11%, "Ыйман Нуру" (Луч совести) - 10%, "Эл Умуту" (Надежда народа) - 8,8%, "Азаттык" (Свобода) - 7,69%, Социал-демократы - 6,18% и "Ата-Мекен" (Отечество) - 6,4%.
Алиев и Рахмон обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Таджикистаном
Алиев и Эрдоган обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
Алиев и Раиси обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, включая создание Зангезурского коридора
Алиев прокомментировал соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном и Ираном
Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа
ФРГ призывает США не вводить санкции против "Северного потока 2"
Умер основатель одной из команд "Формулы-1" сэр Фрэнк Уильямс
Главный инфекционист США считает преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма
В Нидерландах штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили у 13 прибывших из Африки
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог