Парламентские выборы в Кыргызстане прошли в соответствии с международными нормами - президент республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы прошли в соответствии с международными нормами.
"Мы можем с уверенностью сказать, что эти выборы прошли по воле нашего народа, в соответствии с Конституцией страны и международными нормами", - сказал Жапаров, слова которого передает его пресс-служба.
По его словам, президент и правительство готовы работать с избранными партиями и кандидатами в интересах страны и будущего государства.
"Вы сделали свой выбор из огромного числа кандидатов, руководствуясь мыслями, что именно он достоин, именно эта партия достойна и надеясь, что этот состав законодательной ветви власти будет разрабатывать законы, которые откроют путь для будущего развития нашей страны. Мы все были свидетелями того, что эти парламентские выборы прошли по-новому, на основе Конституции, которую вы поддержали", - отметил Жапаров.
Глава Кыргызстана добавил, что все революции за 30-летнюю историю независимости страны произошли из-за вмешательства властей в избирательный процесс и применения административного ресурса определенными партиями.
"Мы извлекли уроки из прошлых негативных событий, которые произошли по причине того, что власть шла против воли народа, ценящего справедливость. Мы сделали своей главной задачей проведение справедливых и законных парламентских выборов. Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство", - сказал Жапаров.
Президент отметил, что против тех, кто без всяких оснований попытается нарушить стабильность, будут приняты строгие меры.
"Власти никогда не дадут оснований тем, кто намеревается нарушить стабильность и мир, могу заверить, что мы будем работать честно и справедливо. ЦИК вскоре объявит официальные результаты согласно законодательству. Ряд законопроектов будет внесен в новоизбранный парламент в первый же день первой сессии. Теперь в ближайшие пять лет в нашей стране не будет крупных политических мероприятий", - добавил Жапаров.
В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы в парламент страны. После обработки почти 90% бюллетеней шесть политических партий проходят в новый состав законодательного органа страны, среди них две оппозиционные.
Парламент Кыргызстана состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет.
Алиев и Рахмон обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Таджикистаном
Алиев и Эрдоган обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе
Алиев и Раиси обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, включая создание Зангезурского коридора
Алиев прокомментировал соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном и Ираном
Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа
ФРГ призывает США не вводить санкции против "Северного потока 2"
Умер основатель одной из команд "Формулы-1" сэр Фрэнк Уильямс
Главный инфекционист США считает преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма
В Нидерландах штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили у 13 прибывших из Африки
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог