Парламентские выборы в Кыргызстане прошли в соответствии с международными нормами - президент республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы прошли в соответствии с международными нормами.

"Мы можем с уверенностью сказать, что эти выборы прошли по воле нашего народа, в соответствии с Конституцией страны и международными нормами", - сказал Жапаров, слова которого передает его пресс-служба.

По его словам, президент и правительство готовы работать с избранными партиями и кандидатами в интересах страны и будущего государства.

"Вы сделали свой выбор из огромного числа кандидатов, руководствуясь мыслями, что именно он достоин, именно эта партия достойна и надеясь, что этот состав законодательной ветви власти будет разрабатывать законы, которые откроют путь для будущего развития нашей страны. Мы все были свидетелями того, что эти парламентские выборы прошли по-новому, на основе Конституции, которую вы поддержали", - отметил Жапаров.

Глава Кыргызстана добавил, что все революции за 30-летнюю историю независимости страны произошли из-за вмешательства властей в избирательный процесс и применения административного ресурса определенными партиями.

"Мы извлекли уроки из прошлых негативных событий, которые произошли по причине того, что власть шла против воли народа, ценящего справедливость. Мы сделали своей главной задачей проведение справедливых и законных парламентских выборов. Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство", - сказал Жапаров.

Президент отметил, что против тех, кто без всяких оснований попытается нарушить стабильность, будут приняты строгие меры.

"Власти никогда не дадут оснований тем, кто намеревается нарушить стабильность и мир, могу заверить, что мы будем работать честно и справедливо. ЦИК вскоре объявит официальные результаты согласно законодательству. Ряд законопроектов будет внесен в новоизбранный парламент в первый же день первой сессии. Теперь в ближайшие пять лет в нашей стране не будет крупных политических мероприятий", - добавил Жапаров.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы в парламент страны. После обработки почти 90% бюллетеней шесть политических партий проходят в новый состав законодательного органа страны, среди них две оппозиционные.

Парламент Кыргызстана состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет.