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ТЭК 28.11.2021 20:09

Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа

Азербайджан, Иран и Туркменистан в Ашхабаде в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) подписали трехстороннее соглашение о своповых поставках газа.

Как сообщает агентство Mehr, подписание состоялось в воскресенье в присутствии азербайджанского, иранского и туркменского президентов Ильхама Алиева, Ибрахима Раиси и Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

"Этот контракт бессрочный. Его реализация начнется с 22 декабря текущего года", - отмечает издание.

По данным Mehr, Иран сможет удовлетворить потребности в газе пяти своих провинций, поставляя туркменский природный газ в Азербайджан в рамках контракта SWAP.

Ранее министр нефти Ирана Джавад Овджи сообщил, что по итогам состоявшихся 22 ноября в Тегеране переговоров с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым Тегеран и Баку договорились о своповых поставках газа в Азербайджан через Иран из соседних стран, включая Туркменистан.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]