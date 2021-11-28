Депутат парламента Кыргызстана задержан по делу о захвате власти

Депутат парламента Кыргызстана от фракции Социал-демократическая партия (СДПК) Бакытбек Жетигенов задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти в стране, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в силовых структурах республики.

"Жетигенов задержан в рамках уголовного дела о попытке насильственного захвата власти. Он помещен в следственный изолятор", - сказал источник.

По его словам, по данным следствия, Жетигенов и его сторонники после объявления итогов выборов в парламент Кыргызстана готовили массовые протесты в Бишкеке с целью насильственного захвата власти в стране.

В минувшую пятницу в спецслужбе Кыргызстана сообщили, что пресекли деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. Для расследования дела Генеральной прокуратурой создана межведомственная следственная группа.

В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства. По результатам проведенных следственных действий принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц.

26 ноября на заседании ЦИК Кыргызстана следователь Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Дамир Суваналиев попросил членов Центризбиркома дать согласие на привлечение трех членов "Партии зеленых Кыргызстана" - Нуриса Суеркулова, Руслана Акматбаева и Бекназара Купешева - к уголовной ответственности за приготовление к насильственному захвату власти. ЦИК дал согласие.

25 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров предупредил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. "Некоторые политики планируют вооруженный переворот. Мы их всех знаем. Собраны доказательства. После выборов (в парламент - ИФ) к ним будут приняты жесткие меры", - пообещал Жапаров.