Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.11.2021 20:24

Депутат парламента Кыргызстана задержан по делу о захвате власти

Депутат парламента Кыргызстана от фракции Социал-демократическая партия (СДПК) Бакытбек Жетигенов задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти в стране, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в силовых структурах республики.

"Жетигенов задержан в рамках уголовного дела о попытке насильственного захвата власти. Он помещен в следственный изолятор", - сказал источник.

По его словам, по данным следствия, Жетигенов и его сторонники после объявления итогов выборов в парламент Кыргызстана готовили массовые протесты в Бишкеке с целью насильственного захвата власти в стране.

В минувшую пятницу в спецслужбе Кыргызстана сообщили, что пресекли деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. Для расследования дела Генеральной прокуратурой создана межведомственная следственная группа.

В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства. По результатам проведенных следственных действий принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц.

26 ноября на заседании ЦИК Кыргызстана следователь Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Дамир Суваналиев попросил членов Центризбиркома дать согласие на привлечение трех членов "Партии зеленых Кыргызстана" - Нуриса Суеркулова, Руслана Акматбаева и Бекназара Купешева - к уголовной ответственности за приготовление к насильственному захвату власти. ЦИК дал согласие.

25 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров предупредил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. "Некоторые политики планируют вооруженный переворот. Мы их всех знаем. Собраны доказательства. После выборов (в парламент - ИФ) к ним будут приняты жесткие меры", - пообещал Жапаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]