Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 28.11.2021 20:39

Умер основатель одной из команд "Формулы-1" сэр Фрэнк Уильямс

Основатель и бывший руководитель команды "Формулы-1" Williams Racing сэр Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте чемпионата.

Уильямс попал в больницу в пятницу, он умер в окружении семьи в воскресенье утром. О причинах смерти не сообщается.

Уильямс основал гоночную команду, по-прежнему участвующую в чемпионате, в 1978 году. Это была вторая команда, которую он создал после того, как покинул основанную им же Frank Williams Racing Cars (с 1976 года - Wolf-Williams Racing, с 1977 года - Walter Wolf Racing). Наиболее успешной команда была в 1980-1997 годах: в этот период она девять раз завоевывала кубок конструкторов, а ее пилоты становились победителями чемпионата семь раз. В их числе Кеке Росберг - отец чемпиона 2016 года Нико Росберга, а также Жак Вильнёв - сын погибшего в 1982 году гонщика Жиля Вильнёва. В 1994 году в Williams Racing пришел бразилец Айртон Сенна, для которого этот сезон оказался последним: он разбился во время Гран-при Сан-Марино.

В 1986 году Уильямс попал в автомобильную аварию, после которой он остался прикованным к инвалидной коляске до конца жизни.

В марте 2012 года Уильямс отошел от непосредственного руководства командой, ему на смену пришла его дочь Клэр. В августе 2020 года стало известно, что команда Williams Racing была продана американской компании Dorilton Capital.

В 1999 году Уильямсу был пожалован титул сэра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]