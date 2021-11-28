Основатель и бывший руководитель команды "Формулы-1" Williams Racing сэр Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте чемпионата.
Уильямс попал в больницу в пятницу, он умер в окружении семьи в воскресенье утром. О причинах смерти не сообщается.
Уильямс основал гоночную команду, по-прежнему участвующую в чемпионате, в 1978 году. Это была вторая команда, которую он создал после того, как покинул основанную им же Frank Williams Racing Cars (с 1976 года - Wolf-Williams Racing, с 1977 года - Walter Wolf Racing). Наиболее успешной команда была в 1980-1997 годах: в этот период она девять раз завоевывала кубок конструкторов, а ее пилоты становились победителями чемпионата семь раз. В их числе Кеке Росберг - отец чемпиона 2016 года Нико Росберга, а также Жак Вильнёв - сын погибшего в 1982 году гонщика Жиля Вильнёва. В 1994 году в Williams Racing пришел бразилец Айртон Сенна, для которого этот сезон оказался последним: он разбился во время Гран-при Сан-Марино.
В 1986 году Уильямс попал в автомобильную аварию, после которой он остался прикованным к инвалидной коляске до конца жизни.
В марте 2012 года Уильямс отошел от непосредственного руководства командой, ему на смену пришла его дочь Клэр. В августе 2020 года стало известно, что команда Williams Racing была продана американской компании Dorilton Capital.
В 1999 году Уильямсу был пожалован титул сэра.
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