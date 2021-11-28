Лидер старейшей оппозиционной партии Кыргызстана Омурбек Текебаев заявил, что партия "Ата-Мекен" (Отечество) не признает итоги состоявшихся парламентских выборов, считая их масштабной фальсификацией, и будет требовать до утра предоставить данные ручного подсчета голосов.

"Итоги выборов не признаем. Требуем до утра провести ручной подсчет голосов", - заявил Текебаев журналистам в воскресенье.

Оппозиционный политик негативно отозвался о сбоях, которые произошли на сайте ЦИК, после чего данные о результатах голосования поменялись, и лидерство закрепилось только за провластными партиями, хотя "Ата-Мекен", по результатам подсчета 70% бюллетеней проходила в состав парламента, набрав 6,2% голосов. После сбоя системы и подсчета 90% бюллетеней у партии оказалось 3,4% голосов.

"Результаты выборов подтверждают, что была фальсификация, это означает, что у властей страны уменьшаются моральные и политические права. Фальсификация такого масштаба возможна только при санкции властей", - подчеркнул Текебаев.

В свою очередь член партии "Ата-Мекен" Наталья Никитенко заявила, что "фальсификации на выборах приводят нашу страну к очередному политическому кризису, закладывают серьезную основу для сомнений, что власти смогут обеспечить прозрачность выборных процессов и системы управления".

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы в парламент страны. После обработки более 90% бюллетеней шесть политических партий проходят в новый состав законодательного органа страны, две из них оппозиционные.

Согласно данным на сайте ЦИК Кыргызстана, провластная партия "Ата-Журт Кыргызстан" лидирует с 16,8% голосов избирателей. Второй по количеству набранных голосов политической партией идет "Ишеним" (Доверие) с 13,5%, далее - провластная партия "Ынтымак" (Согласие) с 10,8% и оппозиционная партия "Альянс" с 8,2% голосов.

В числе партий, которые преодолевают необходимый 5% барьер: оппозиционный "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) во главе с бывшим секретарем Совета безопасности страны Адаханом Мадумаровым - 6,7%, "Ыйман Нуру" (Луч совести) - 6%,

Парламент Кыргызстана состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет.