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Внешняя политика 28.11.2021 21:23

Алиев и Раиси обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, включая создание Зангезурского коридора

Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Это наша первая встреча. Уверен, что эта встреча придаст сильный толчок азербайджано-иранским связям. (…) Мы придаем очень большое значение отношениям с Ираном», - сказал Алиев в воскресенье на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Встреча состоялась в Ашхабаде на «полях» 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает сайт президента Азербайджана.

Раиси, в свою очередь, отметил, что официальные лица двух стран – на уровне вице-премьеров, министров иностранных дел – уже провели хорошие переговоры. «Я уверен, что такие встречи, контакты, обсуждения внесут вклад в развитие отношений между двумя странами. Вопросы, которые возникают в наших отношениях, можно решить такими контактами и визитами. Наши отношения с Азербайджаном это не только отношения соседей, это отношение наших сердец», - отметил иранский президент.

Раиси добавил, что «мы никогда не позволим, чтобы другие вмешивались в наши отношения». «Мы должны сами решать наши вопросы, продвигать отношения, должны совместно работать, чтобы углублять взаимовыгодное сотрудничество. Имеющийся опыт показывает, что когда мы сами обсуждали наши вопросы, мы большинство из них смогли решить и преодолеть преграды», - подчеркнул он.

Иранский президент отметил, что в вопросе Карабаха у Тегерана «была открытая и однозначная позиция». «От верховного руководителя, до чиновников госструктур все придерживались позиции, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена», - добавил Раиси.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили транспортный коридор Север-Юг, а также сотрудничество в рамках Зангезурского транспортного коридора. Было отмечено, что создание Зангезурского коридора выгодно и Ирану.

«Стороны на встрече подчеркнули, что геополитическая ситуация в регионе изменилась после Второй Карабахской войны, отметили важность участия стран региона в обсуждении региональных вопросов», - подчеркивается в информации.

Лидеры двух стран также обсудили создание энергокоридора Азербайджан, Россия, Иран, обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций, расширения торгово-экономических связей.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, РАИСИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]