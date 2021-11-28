Алиев и Эрдоган обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе.

Встреча состоялась в Ашхабаде на «полях» 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает сайт президента Азербайджана.

«Лидеры еще раз подтвердили, что отношения между странами носят характер стратегического партнерства», - говорится в информации.

Кроме этого, Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, а также процессах и текущей ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

«Президенты также обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов