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Внешняя политика 28.11.2021 21:40

Алиев и Эрдоган обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе.

Встреча состоялась в Ашхабаде на «полях» 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает сайт президента Азербайджана.

«Лидеры еще раз подтвердили, что отношения между странами носят характер стратегического партнерства», - говорится в информации.

Кроме этого, Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, а также процессах и текущей ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

«Президенты также обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]