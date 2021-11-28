Алиев и Рахмон обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Таджикистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября провел в Ашхабаде встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Встреча на «полях» 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает сайт президента Азербайджана.

«На встрече было отмечено, что политические связи между нашими странами вызывают удовлетворение. Состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономических отношений, рассмотрении транспортных возможностей, дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках международных организаций», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов