Глава миссии наблюдателей от СНГ не исключает, что сбои при электронном подсчете голосов в Киргизии организованы хакерами

Глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев не исключает, что сбои, произошедшие при электронном подсчете голосов на выборах в парламент Киргизии, могли быть организованы хакерами и лицами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в республике.
"Не исключено, что были организованы хакерские атаки, мы знаем про способности хакеров. Надеемся, что сбои, которые были выявлены будут проанализированы. Не исключаем, что это деятельность тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в Киргизии", - заявил Волков.
"Выборы в Киргизии были проведены с целью создать обстановку мира и стабильности в стране. В этом заинтересована Киргизия, но и соседи и партнеры республики. Очень хочется, чтобы выборы были признаны состоявшимися", - отметил Волков.
По его словам, миссия не выявила серьезных недостатков, которые могли подвергнуть сомнению итоги выборов.
"Выборы в парламент Киргизии были организованы на хорошем уровне. Мы общались с представителями органов власти, членами избирательных разного уровня и избирателями на местах. Местные наблюдатели отмечали, что выборы были организованы лучше, чем на предыдущих. Для избирателей были созданы все возможные условия для волеизъявления", - сказал глава миссии СНГ.
В воскресенье при электронном подсчёте голосов на парламентских выборах в Киргизии произошел сбой, в результате чего сайт избирательной системы не работал в течение 15-20 минут. После возобновления работы обнаружились значительные расхождения в данных в предварительных итогах голосования, несколько партий, преодолевшие требуемый барьер, оказались в аутсайдерах.
Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что сбой произошел только в системе отображения данных, но не в системе подсчета, в связи с этим нет сомнений в точности данных.
Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов сообщил, что во время электронного подсчета голосов на выборах депутатов парламента страны были попытки хакерских атак, но сработала защита.
По данным ЦИК, после электронного подсчета голосов 97,43% бюллетеней шесть политических партий проходят в новый созыв парламента Киргизии. Явка избирателей составляет 34,39%.
Лидером парламентской гонки продолжает оставаться провластная партия "Ата-Журт Кыргызстан" с 16,44% голосов избирателей. На втором месте идет провластная "Ишеним" (Доверие) с 13,20%, далее - также провластная партия "Ынтымак" (Согласие) с 10,65% и оппозиционная партия "Альянс" с 8,07% голосов.
Другая оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) во главе с бывшим секретарем Совета безопасности страны Адаханом Мадумаровым набирает 6,58% голосов. Последней шестой политической партией, преодолевшей 5% барьер, является "Ыйман Нуру" (Луч совести), которая набирает 5,95% голосов.
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