Росгеология проявляет интерес к геологоразведке углеводородов в Пакистане

АО "Росгеология" заинтересовано в сотрудничестве с государственными и частными структурами Пакистана в области геологоразведки углеводородов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом российско-пакистанской межправкомиссии.
Кроме того, российская сторона проявила интерес к пакистанским проектам по золоту, медным, железным, свинцовым и цинковым рудам в провинциях Белуджистан, Хайбер-Пухтунхва и Пенджаб. Как отметил собеседник агентства, для определения перспективных областей сотрудничества и инвестирования Россия и Пакистан создадут рабочую группу.
АО "Росгеология" создано в июле 2011 года на базе госпредприятия "Центргеология". 100% акций компании находится в федеральной собственности. Холдинг объединяет свыше 40 геологических предприятий, которые работают более чем в 40 регионах России и за рубежом.
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