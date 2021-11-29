Власти Индии пересмотрели правила для иностранных туристов в связи с новым штаммом COVID-19

С первого декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает в понедельник Times of India.
С первого декабря все иностранцы, прибывающие в Индию из стран, которые находятся "в группе риска", должны будут сдать тест на коронавирус по прибытии в аэропорт и дождаться его результатов, не покидая здания. В случае подделки результатов теста, путешественники будут привлечены к уголовной ответственности.
Люди, у которых будет выявлен коронавирус, будут немедленно изолированы, а их тесты будут отправлены в лабораторию для дальнейшего исследования. Туристы без COVID-19 будут обязаны провести семь дней в режиме самоизоляции и на восьмой день сдать тест повторно. Также все прибывающие должны будут предоставить информацию о своих путешествиях за последние две недели.
Помимо этого, около 5% случайных туристов, прибывающих из стран не "в группе риска", также должны будут сдать тест по прибытии.
За весь период пандемии в Индии было выявлено более 34,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 468,7 тыс. смертей от заболевания.
Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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