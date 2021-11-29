Макрон сообщил, что получил бустерную дозу вакцины от COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса, а также сделал прививку от гриппа.
"Ревакцинация пройдена. Прививка от гриппа сделана", - написал Макрон в Твиттере.
Он также призвал жителей Франции "оставаться едиными, проявлять солидарность и быть ответственными".
На данный момент бустерные дозы вакцины вводят разным категориям населения в нескольких странах мира.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мировому сообществу не стоит делать упор на вакцинацию детей от коронавируса и на бустерные дозы для здоровых взрослых жителей, пока в некоторых странах не получили даже первую дозу вакцины те, кто находится в категориях повышенного риска.
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