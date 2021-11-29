UNWTO сообщила о частичном восстановлении международного туризма в третьем квартале

Число международных туристских прибытий в третьем квартале текущего года выросло по сравнению с тем же периодом 2020 года на 58%, но остается на 64% меньше, чем до пандемии, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В июле-сентябре 2021 года число туристов, прибывших в другие страны не менее чем на одну ночь, выросло на 58% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Но осталось на 64% меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Лучшие показатели восстановления международного туризма зафиксированы в Европе - там он снизился в третьем квартале на 53% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - сообщает организация.

По ее данным, с января по сентябрь число международных туристских прибытий в мире снизилось на 20% по сравнению с 2020 годом, тогда как в первом полугодии этот показатель составлял минус 54%. В части регионов - Южной и Средиземноморской Европе, Карибском Бассейне, Северной и Центральной Америках - он превысил уровень 2020 года. В некоторых странах Европы число туристских прибытий приблизилось к результатам 2019 года, а иногда даже превышало их.

"Рост спроса связан с успехами вакцинации и ослаблением ограничений на въезд во многих странах. В Европе цифровой сертификат ЕС Digital Covid помог облегчить передвижение в пределах Евросоюза, что позволило удовлетворить откладывавшийся многие месяцы из-за ограничений спрос на поездки. Количество прибытий в январе-сентябре 2021 года было всего на 8% ниже аналогичного периода 2020 года, но все еще на 69% ниже, чем в 2019 году", - сообщает организация.

Несмотря на рост в третьем квартале, неравномерные показатели вакцинации и новые штаммы коронавируса могут повлиять на и без того медленное восстановление. Экономические проблемы также могут снизить спрос. UNWTO ожидает, что по итогам 2021 года снижение числа международных туристских прибытий составит 75% к уровню 2019 года. Таким же оно было и в 2020 году.

"Данные за третий квартал обнадеживают. Но число прибытий по-прежнему на 76% ниже, чем было до пандемии, а различные регионы мира показывают очень неравномерные результаты. Из-за очередного скачка заболеваемости и появления новых вариантов вируса мы должны продолжать работу по обеспечению равного доступа к прививкам, координировать требования по въезду, использовать цифровые сертификаты вакцинации для того, чтобы сделать путешествия более доступными и поддержать туристическую отрасль", - заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.