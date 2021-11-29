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Дальнее зарубежье 29.11.2021 17:05

Блинкен примет участие во встрече глав МИД НАТО в Риге

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет во вторник во встрече глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ Эстонии со ссылкой на посольство США в республике.

Отмечается, что встреча пройдет 30 ноября-1 декабря в Риге.

Во встрече примет участие и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).

В первый день предполагается обсудить актуальные вопросы европейской безопасности и обмен мнениями на тему стратегической концепции НАТО, сообщил портал телерадиовещания ERR.

Во второй день состоится встреча с министрами иностранных дел Украины и Грузии, будет рассмотрен вопрос об уроках миссии в Афганистане, а также ситуация за Западных Балканах. В ней примут участие также главы МИД Финляндии и Швеции.

По данным агентства BNS, в Ригу уже прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в понедельник встретится с президентом Эгилом Левитсом.

Он также посетит Адажскую военную базу, где встретится с министром обороны Артисом Пабриксом, командующим Национальными вооруженными силами Леонидом Калниньшем, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и солдатами боевой группы расширенного присутствия НАТО.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]