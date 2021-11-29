Блинкен примет участие во встрече глав МИД НАТО в Риге

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет во вторник во встрече глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ Эстонии со ссылкой на посольство США в республике.
Отмечается, что встреча пройдет 30 ноября-1 декабря в Риге.
Во встрече примет участие и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).
В первый день предполагается обсудить актуальные вопросы европейской безопасности и обмен мнениями на тему стратегической концепции НАТО, сообщил портал телерадиовещания ERR.
Во второй день состоится встреча с министрами иностранных дел Украины и Грузии, будет рассмотрен вопрос об уроках миссии в Афганистане, а также ситуация за Западных Балканах. В ней примут участие также главы МИД Финляндии и Швеции.
По данным агентства BNS, в Ригу уже прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в понедельник встретится с президентом Эгилом Левитсом.
Он также посетит Адажскую военную базу, где встретится с министром обороны Артисом Пабриксом, командующим Национальными вооруженными силами Леонидом Калниньшем, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и солдатами боевой группы расширенного присутствия НАТО.
Баку и Эр-Рияд провели первый раунд межмидовских консультаций
Проекты на 40 млн манатов представлены для реализации в промпарках Карабаха и Восточного Зангезура
Минометные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана отработали выполнение заданий
BP к 2030г создаст в Великобритании производство "зеленого" водорода мощностью до 500 МВт
Азербайджан в январе-октябре увеличил экспорт товаров в РФ на 23%
AFFA на текущей неделе обсудит будущее де Бьязи
UNWTO сообщила о частичном восстановлении международного туризма в третьем квартале
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Исполнилось 10 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти
В Казани состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог