Блинкен примет участие во встрече глав МИД НАТО в Риге

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет во вторник во встрече глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ Эстонии со ссылкой на посольство США в республике.

Отмечается, что встреча пройдет 30 ноября-1 декабря в Риге.

Во встрече примет участие и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).

В первый день предполагается обсудить актуальные вопросы европейской безопасности и обмен мнениями на тему стратегической концепции НАТО, сообщил портал телерадиовещания ERR.

Во второй день состоится встреча с министрами иностранных дел Украины и Грузии, будет рассмотрен вопрос об уроках миссии в Афганистане, а также ситуация за Западных Балканах. В ней примут участие также главы МИД Финляндии и Швеции.

По данным агентства BNS, в Ригу уже прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в понедельник встретится с президентом Эгилом Левитсом.

Он также посетит Адажскую военную базу, где встретится с министром обороны Артисом Пабриксом, командующим Национальными вооруженными силами Леонидом Калниньшем, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и солдатами боевой группы расширенного присутствия НАТО.