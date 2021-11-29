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Карабах 29.11.2021 16:29

Проекты на 40 млн манатов представлены для реализации в промпарках Карабаха и Восточного Зангезура

Министерство экономики Азербайджана проводит оценку проектов, представленных предпринимателями для реализации в Агдамском промышленном парке и промпарке «Экономическая зона долины Араз», сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Для того чтобы стать резидентами Агдамского промышленного парка и промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» предприниматели представили около 10 проектов. Первичная инвестиционная стоимость этих проектов составляет около 40 млн манатов», - написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось ранее, 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Агдамского промышленного парка на территории площадью 190 га. На территории парка планируется создание предприятий по производству строительных материалов, упаковки продукции АПК, производства консервированной продукции, мясо-молочной продукции, вина, кормов, удобрений и др. продукции.

4 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОМПАРКИ, ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]