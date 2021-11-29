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ТЭК 29.11.2021 22:13

Китайская компания и Восток Ойл проработают возможность строительства ветропарка на Таймыре - Новак

Одна из компаний КНР и "Восток Ойл" (входит в "Роснефть") проработают возможность строительства ветропарка на Таймыре, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Александр Новак, комментируя работу III Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

"Буквально здесь, на полях форума, будет подписано соглашение между китайской компанией и компанией "Восток Ойл" о проработке возможности строительства ветроэнергетического парка в рамках проекта "Восток Ойл (реализуется на севере Красноярского края, Таймыр - ИФ)", - сказал Новак.

Как сообщалось, "Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти).

Проект "Восток Ойл" является одним из основных для "Роснефти" в настоящее время. Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.

Сообщалось также, что "Роснефть" рассматривает возможность использования ветрогенерации для энергоснабжения "Восток Ойла".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]