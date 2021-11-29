ЕС в условиях высоких цен на газ следует принимать меры, чтобы снижать цену на "зеленый" водород , заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выступая на европейской Неделе углеводорода, она отметила, что данный энергоресурс "начинает выглядеть конкурентоспособным с точки зрения экономики".
"Мы все сейчас видим растущие цены на газ. И в таких условиях "зеленый" водород может быть даже дешевле, чем "серый" (производимый из ископаемых источников энергии - ИФ)", - добавила фон дер Ляйен.
"Нашей задачей должно быть снижение цены к 2030 году ниже отметки в 1,8 евро за килограмм. И это - вполне реальная задача", - считает глава Еврокомиссии. Она добавила, что в вопросе использования водородной энергетики ЕС должен занимать ведущие позиции в мире.
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