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ТЭК 29.11.2021 18:29

Фон дер Ляйен призывает снижать цены на "зеленый" водород

ЕС в условиях высоких цен на газ следует принимать меры, чтобы снижать цену на "зеленый" водород , заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на европейской Неделе углеводорода, она отметила, что данный энергоресурс "начинает выглядеть конкурентоспособным с точки зрения экономики".

"Мы все сейчас видим растущие цены на газ. И в таких условиях "зеленый" водород может быть даже дешевле, чем "серый" (производимый из ископаемых источников энергии - ИФ)", - добавила фон дер Ляйен.

"Нашей задачей должно быть снижение цены к 2030 году ниже отметки в 1,8 евро за килограмм. И это - вполне реальная задача", - считает глава Еврокомиссии. Она добавила, что в вопросе использования водородной энергетики ЕС должен занимать ведущие позиции в мире.

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Тэги: ЕС, ВОДОРОД, БУДУЩЕЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]