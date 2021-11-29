Иран может сохранить лидерство по закупкам зерна в РФ до конца сезона

Иран, вырвавшийся в начале этого сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 гг.) на первое место среди покупателей российского зерна, может сохранить лидерство до конца сезона, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
"В этом сезоне произошло довольно серьезное и кардинальное изменение структуры спроса и территорий спроса на наше зерно. Раньше у нас лидировал Египет по закупкам. На втором месте была Турция. В нынешнем сезоне лидерство сохраняет Иран, который дал достаточно большой спрос", - сообщил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.
По его данным, Иран с июля уже импортировал 5 млн 660 тыс. тонн зерна. Турция оказалась на втором месте с показателем 4 млн 560 тыс. тонн, затем следует Египет - 3 млн 750 тыс. тонн. "Мы предполагали, что будет некоторая трансформация среди покупателей, но рассчитывали, что Турция будет на первом месте", - сказал Злочевский.
"Видимо, Иран продолжит лидировать до конца сезона", - прогнозирует глава союза.
По прогнозу Зернового союза, экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду может составить 42 млн тонн, в том числе 33 млн тонн пшеницы. При этом Злочевский отметил, что темпы отгрузок серьезно замедлились. Сократилось и число компаний-экспортеров. "В ноябре прошлого года экспортом пшеницы занимались 53 компании, ячменем - 15, кукурузой - 12. В ноябре этого года пшеницу экспортируют 28 компаний, ячмень - 10, кукурузу - 19. По кукурузе число компаний выросло, многие переключились на эту сельхозкультуру, потому что у неё в этом сезоне больший потенциал", - сказал он.
Рейтинг компаний-экспортеров он озвучивать не стал, отметив, что "там практически особо ничего не меняется - торговый дом "Риф" как был лидером, так и остается".
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