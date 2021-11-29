Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в акватории Тихого океана у побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 16:40 в понедельник землетрясения находился в 490 км юго-восточнее города Татеяма (префектура Тиба).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила землетрясение в 6,3.