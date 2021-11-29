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СНГ 29.11.2021 17:38

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в акватории Тихого океана у побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 16:40 в понедельник землетрясения находился в 490 км юго-восточнее города Татеяма (префектура Тиба).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила землетрясение в 6,3.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]