Инфляция в Германии в ноябре ускорилась до максимума почти за 30 лет

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре увеличились на 6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на 5,5%.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,3% (ожидалось снижение на 0,3%).

В октябре потребительские цены увеличились на 4,6% в годовом и 0,5% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в этом месяце повысились на 5,2% в годовом выражении - это самые высокие темпы инфляции с июня 1992 года. В то же время по сравнению с октябрем текущего года цены снизились на 0,2%. Эксперты в среднем прогнозировали рост первого показателя на 5% и снижение второго на 0,4%. В прошлом месяце цены выросли на 4,5% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном.

Темпы роста цен на товары в ноябре ускорились до 5,2% с 4% в октябре, энергоносителей - до 22,1% с 18,6%, продуктов - до 4,5% с 4,4%.

Стоимость услуг увеличилась на 2,8% после повышения на 2,4% месяцем ранее.

Ускорение инфляции произошло главным образом из-за эффекта низкой базы прошлого года, отметил Destatis. Среди других факторов управление также перечислило влияние процесса восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19 на увеличение инфляционного давления и рост стоимости энергоресурсов на глобальных рынках в преддверии зимы.

Окончательные данные по инфляции в ФРГ за ноябрь будут обнародованы 10 декабря.