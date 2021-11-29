AFFA на текущей неделе обсудит будущее де Бьязи

Заседание Исполкома AFFA состоится 2 декабря, сообщает официальный сайт Федерации.
«На заседание, в частности, будет заслушан отчет главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи и будет обсуждаться вопрос будущего главного тренера», - подчеркивается в информации.
Помимо этого, Исполком утвердит строительство футбольной академии в Гяндже, вопрос учреждения Фонда поддержки региональных футбольных клубов и решит другие вопросы.
По данным итальянских СМИ контракт с де Бьязи, истекающий в конце 2021 года, не будет продлен из-за слабых результатов сборной Азербайджана в отборе к Чемпионату мира-2022.
В своей группе сборная Азербайджана в 8 играх набрала 1 очко и заняла последнее место.
Э.Шафиев
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