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Спорт 29.11.2021 17:45

AFFA на текущей неделе обсудит будущее де Бьязи

Заседание Исполкома AFFA состоится 2 декабря, сообщает официальный сайт Федерации.

«На заседание, в частности, будет заслушан отчет главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи и будет обсуждаться вопрос будущего главного тренера», - подчеркивается в информации.

Помимо этого, Исполком утвердит строительство футбольной академии в Гяндже, вопрос учреждения Фонда поддержки региональных футбольных клубов и решит другие вопросы.

По данным итальянских СМИ контракт с де Бьязи, истекающий в конце 2021 года, не будет продлен из-за слабых результатов сборной Азербайджана в отборе к Чемпионату мира-2022.

В своей группе сборная Азербайджана в 8 играх набрала 1 очко и заняла последнее место.

Э.Шафиев

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Тэги: AFFA, ИСПОЛКОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]