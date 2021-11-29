В Азербайджан в январе-октябре импортированы легковушки стоимостью $630,2 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-октябре 2021 года составил 72,902 тыс. единицы общей стоимостью $744 млн 379,31 тыс. (рост на 45,6%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число импортируемых автомобилей увеличилось на70,2%.
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 68,024 тыс. (рост на 70,7%) стоимостью $630 млн 204,07 тыс. (рост на 42,5%). В том числе, завезено 106 электрокаров на $2 млн 510,67 тыс. и 10,333 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму 61 млн 59,99 тыс.
Кроме этого, в Азербайджан импортировано 4,571 тыс. единиц (рост на69%) на $72 млн 801,99 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 121 единица моторных транспортных средств спецназначения (рост на 7%) на $13 млн 576,85 тыс.
Также за отчетный период в республику ввезено 186 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на1 9,2%) на $27 млн 796,4 тыс.
Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2020 году составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму $647 млн 596,79 тыс.
Б.Рустамбеков
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