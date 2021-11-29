Баку и Эр-Рияд провели первый раунд межмидовских консультаций

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Саудовской Аравии провели первый раунд межмидовских политических консультаций.

В консультациях, состоявшихся в Эр-Рияде, приняли участие замминистры иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и Саудовской Аравии Валид бин Абдулкарим Аль-Хурейджи.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах, включая политическую, торгово-экономическую, гуманитарную », - сообщает МИД Азербайджана.

«Кроме того состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и глобального характера представляющим взаимный интерес», - подчеркивает ведомств.

Б.Рустамбеков