Баку и Эр-Рияд провели первый раунд межмидовских консультаций

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Саудовской Аравии провели первый раунд межмидовских политических консультаций.
В консультациях, состоявшихся в Эр-Рияде, приняли участие замминистры иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и Саудовской Аравии Валид бин Абдулкарим Аль-Хурейджи.
«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах, включая политическую, торгово-экономическую, гуманитарную », - сообщает МИД Азербайджана.
«Кроме того состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и глобального характера представляющим взаимный интерес», - подчеркивает ведомств.
Б.Рустамбеков
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