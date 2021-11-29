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ТЭК 29.11.2021 20:52

Газпром продолжит закачку в европейские хранилища до конца декабря

"Газпром"продолжит закачку газа в европейские подземные хранилища до конца декабря, сообщил на телефонной конференции для инвесторов замначальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"Запасы газа Газпрома - невысоки, но закачка продолжается и до конца декабря будет вестись", - сказал он.

В целом ситуацию с низкими запасами газа в Европе Зотов связал с тем, что во время сезона закачки спред между ценами зимы и лета был очень невысокий. "Это нормальное коммерческое решение компаний - не закачивать газ, потому что затраты на его хранение и отбор превышали коммерческую целесообразность", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЕВРОПА, ХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]