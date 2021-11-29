Газпром продолжит закачку в европейские хранилища до конца декабря

"Газпром"продолжит закачку газа в европейские подземные хранилища до конца декабря, сообщил на телефонной конференции для инвесторов замначальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"Запасы газа Газпрома - невысоки, но закачка продолжается и до конца декабря будет вестись", - сказал он.

В целом ситуацию с низкими запасами газа в Европе Зотов связал с тем, что во время сезона закачки спред между ценами зимы и лета был очень невысокий. "Это нормальное коммерческое решение компаний - не закачивать газ, потому что затраты на его хранение и отбор превышали коммерческую целесообразность", - подчеркнул он.