Газпром: высокие цены на газ начали негативно влиять на спрос, тренд на снижение импорта Европой является общерыночным

Высокие цены уже начали негативно влиять на спрос, при этом тренд на снижение импорта газа Европой является общерыночным, заявил на телефонной конференции для инвесторов начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.
Он заявил, что в компании не считают нынешние цены на уровне $1000 за тысячу кубометров "устойчивыми", и они уже начали влиять на спрос. "Но котировки форвардов не предполагают значительного снижения в ближайшие месяцы", - добавил Иванников.
Замначальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов в свою очередь добавил, что в настоящее время "заявки по долгосрочным контрактам идут на максимальном уровне - они выполняются в полном объеме".
"Никаких нарушений контрактов "Газпром" не допускает. Снижение заявок в некоторых секторах объясняется высоким уровнем цен. Но на 2022 год, несмотря на ожидаемый высокий уровень цен, не ожидаем резкого снижения объёмов", - отметил Зотов.
Баку и Эр-Рияд провели первый раунд межмидовских консультаций
Проекты на 40 млн манатов представлены для реализации в промпарках Карабаха и Восточного Зангезура
Минометные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана отработали выполнение заданий
Компания Johnson & Johnson объявила о разработке новой вакцины против штамма коронавируса "омикрон"
AFFA на текущей неделе обсудит будущее де Бьязи
UNWTO сообщила о частичном восстановлении международного туризма в третьем квартале
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Отмена антииранских санкций должна быть главной задачей переговоров в Вене - МИД Ирана
Глава МИД Украины обещает поделиться с партнерами информацией о возможном госперевороте
Шведские парламентарии вновь высказались за кандидатуру Андерссон на посту премьера
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Исполнилось 10 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти
В Казани состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог