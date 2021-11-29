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ТЭК 29.11.2021 21:33

Газпром: высокие цены на газ начали негативно влиять на спрос, тренд на снижение импорта Европой является общерыночным

Высокие цены уже начали негативно влиять на спрос, при этом тренд на снижение импорта газа Европой является общерыночным, заявил на телефонной конференции для инвесторов начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

Он заявил, что в компании не считают нынешние цены на уровне $1000 за тысячу кубометров "устойчивыми", и они уже начали влиять на спрос. "Но котировки форвардов не предполагают значительного снижения в ближайшие месяцы", - добавил Иванников.

Замначальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов в свою очередь добавил, что в настоящее время "заявки по долгосрочным контрактам идут на максимальном уровне - они выполняются в полном объеме".

"Никаких нарушений контрактов "Газпром" не допускает. Снижение заявок в некоторых секторах объясняется высоким уровнем цен. Но на 2022 год, несмотря на ожидаемый высокий уровень цен, не ожидаем резкого снижения объёмов", - отметил Зотов.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЕВРОПА, КОНЪЮНКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]