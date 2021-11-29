Цены на нефть немного сбавили темпы роста

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в понедельник, но к вечеру несколько сбавили повышательные темпы. В минувшую пятницу стоимость сырья обвалилась более чем на 10% из-за беспокойства по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futuresсоставляет $74,92 за баррель, что на $2,2 (3,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,89 за баррель, что на $2,74 (4,02%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Днем нефтяные котировки прибавляли порядка 5% относительно уровня закрытия предыдущих сессий.
Восстановлению цен на нефть способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.
Аналитики JP Morgan полагают, что ОПЕК+ вероятнее всего по итогам предстоящего заседания решит приостановить план наращивания добычи нефти на 400 тыс. б/с в начале 2022 года. В то же время банк прогнозирует, что реальные резервные мощности стран, входящих в альянс, в следующем году будут составлять 2 млн б/с, что на 43% меньше консенсус-прогнозов других экспертов.
"Альянс вернет себе рычаг управления ценами, поддерживая низкие уровни запасов и баланс на рынке", - написала группа аналитиков банка.
Эксперты также прогнозируют, что, принимая во внимание ожидания низких уровней резервов ОПЕК+, стоимость нефти марки Brent может достигнуть $125 за баррель в 2022 году и $150 за баррель в 2023 году.
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