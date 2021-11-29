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ТЭК 29.11.2021 21:24

Saudi Aramco начала разработку крупнейшего в Саудовской Аравии месторождения газа, подписала контракты на $10 млрд

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приступила к разработке крупнейшего месторождения сланцевого газа в стране - Джафура, сообщает компания.

Отмечается, что для реализации проекта Saudi Aramco уже подписала 16 контрактов общей стоимостью $10 млрд на разработку недр, проектирование, поставку материалов и оборудования, а также строительство.

"Это позволит обеспечить надежную доставку газа и конденсата через наземную сеть, включающую в себя газоперерабатывающий завод, компрессорную систему и сеть (...) трубопроводов протяженностью около 1,5 тыс. километров. Программа также включает в себя строительство оптового пункта снабжения, линий электропередачи, технологическое присоединение газового завода Джафура и новых ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что при пиковой добыче газ месторождения заменит более 300 тыс. баррелей сырой нефти в день, а продукция со всех активов Saudi Aramco - около полумиллиона баррелей нефти в день.

Ранее со ссылкой на министра энергетики страны Абдулазиза бен Сальмана сообщалось, что Саудовская Аравия планирует использовать большую часть добытого на месторождении Джафура газа для производства "голубого" водорода.

Saudi Aramco планирует начать добычу на месторождении в Джафуре в 2024 году и перейти к экспорту "голубого" водорода с месторождения после 2030 года. Компания ожидает, что к 2030 году производство достигнет суточных показателей в 2 млрд куб. футов товарного газа (56,6 млн куб. м в сутки), 418 млн куб. футов (11,8 млн куб. метров) этана и около 630 тыс. баррелей газовых жидкостей и конденсатов.

Согласно оценкам, в Джафуре сосредоточено около 200 трлн куб. футов газа. Стоимость проекта разработки месторождения оценивается в $110 млрд, затраты компании в течение первых 10 лет оцениваются в $68 млрд.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ГАЗ/МЕСТОРОЖДЕНИЕ, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]