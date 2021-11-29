Saudi Aramco начала разработку крупнейшего в Саудовской Аравии месторождения газа, подписала контракты на $10 млрд

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приступила к разработке крупнейшего месторождения сланцевого газа в стране - Джафура, сообщает компания.
Отмечается, что для реализации проекта Saudi Aramco уже подписала 16 контрактов общей стоимостью $10 млрд на разработку недр, проектирование, поставку материалов и оборудования, а также строительство.
"Это позволит обеспечить надежную доставку газа и конденсата через наземную сеть, включающую в себя газоперерабатывающий завод, компрессорную систему и сеть (...) трубопроводов протяженностью около 1,5 тыс. километров. Программа также включает в себя строительство оптового пункта снабжения, линий электропередачи, технологическое присоединение газового завода Джафура и новых ТЭЦ", - говорится в сообщении.
Ожидается, что при пиковой добыче газ месторождения заменит более 300 тыс. баррелей сырой нефти в день, а продукция со всех активов Saudi Aramco - около полумиллиона баррелей нефти в день.
Ранее со ссылкой на министра энергетики страны Абдулазиза бен Сальмана сообщалось, что Саудовская Аравия планирует использовать большую часть добытого на месторождении Джафура газа для производства "голубого" водорода.
Saudi Aramco планирует начать добычу на месторождении в Джафуре в 2024 году и перейти к экспорту "голубого" водорода с месторождения после 2030 года. Компания ожидает, что к 2030 году производство достигнет суточных показателей в 2 млрд куб. футов товарного газа (56,6 млн куб. м в сутки), 418 млн куб. футов (11,8 млн куб. метров) этана и около 630 тыс. баррелей газовых жидкостей и конденсатов.
Согласно оценкам, в Джафуре сосредоточено около 200 трлн куб. футов газа. Стоимость проекта разработки месторождения оценивается в $110 млрд, затраты компании в течение первых 10 лет оцениваются в $68 млрд.
Баку и Эр-Рияд провели первый раунд межмидовских консультаций
Проекты на 40 млн манатов представлены для реализации в промпарках Карабаха и Восточного Зангезура
Минометные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана отработали выполнение заданий
Компания Johnson & Johnson объявила о разработке новой вакцины против штамма коронавируса "омикрон"
AFFA на текущей неделе обсудит будущее де Бьязи
UNWTO сообщила о частичном восстановлении международного туризма в третьем квартале
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Отмена антииранских санкций должна быть главной задачей переговоров в Вене - МИД Ирана
Глава МИД Украины обещает поделиться с партнерами информацией о возможном госперевороте
Шведские парламентарии вновь высказались за кандидатуру Андерссон на посту премьера
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Исполнилось 10 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти
В Казани состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог