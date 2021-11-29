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ТЭК 29.11.2021 21:53

Власти США заявили о готовности при необходимости высвободить дополнительные объемы нефти из резервов

Вашингтон в случае необходимости готов задействовать еще больше запасов нефти из стратегических резервов для влияния на рыночные цены, заявил в понедельник телеканалу CNBC советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Это средство, которое нам доступно, и которое будет доступно и вновь", - сказал он.

Хохштейн уточнил, что из 50 млн баррелей нефти, решение о высвобождении которых США было объявлено на прошлой неделе, 30 млн впоследствии вернутся обратно в резерв.

"И вследствие этого у нас будет больше гибкости в том, чтобы сделать это опять в будущем, если возникнет необходимость", - сказал он, выразив надежду на то, чтобы уже предпринятые шаги "обладают большой силой воздействия" на рынок.

23 ноября президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

CNBC отмечает, что аналитики пытаются оценить эффективность этого шага.

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Тэги: США, НЕФТЬ, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]