Власти США заявили о готовности при необходимости высвободить дополнительные объемы нефти из резервов

Вашингтон в случае необходимости готов задействовать еще больше запасов нефти из стратегических резервов для влияния на рыночные цены, заявил в понедельник телеканалу CNBC советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Это средство, которое нам доступно, и которое будет доступно и вновь", - сказал он.

Хохштейн уточнил, что из 50 млн баррелей нефти, решение о высвобождении которых США было объявлено на прошлой неделе, 30 млн впоследствии вернутся обратно в резерв.

"И вследствие этого у нас будет больше гибкости в том, чтобы сделать это опять в будущем, если возникнет необходимость", - сказал он, выразив надежду на то, чтобы уже предпринятые шаги "обладают большой силой воздействия" на рынок.

23 ноября президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

CNBC отмечает, что аналитики пытаются оценить эффективность этого шага.