Инфляция во Франции в ноябре ускорилась до максимума за 13 лет

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре 2021 года выросли на 3,4% в годовом выражении, максимальными темпами за 13 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.
Темпы инфляции ускорились по сравнению с 3,2% в октябре.
Эксперты в среднем прогнозировали рост потребительских цен в текущем месяце на 3,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в октябре. Аналитики в среднем ожидали их повышения на 0,2%.
Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в ноябре увеличились на 2,8% относительно того же месяца 2020 года и на 0,4% по сравнению с октябрем. Инфляция в годовом выражении ускорилась по сравнению с 2,6% в октябре и была максимальной с сентября 2008 года, в помесячном - осталась на уровне предыдущего месяца.
Темпы роста цен на энергоносители в стране ускорились в ноябре до 21,6% с 20,2% месяцем ранее, на промышленные товары - до 0,8% с 0,3%, на услуги - до 1,9% с 1,8%. Повышение цен на продукты питания замедлилось до 0,4% с 0,7% в октябре.
Тем временем, потребительские расходы во Франции в октябре снизились на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем. Аналитики не ожидали изменений. В сентябре показатель увеличился на 0,2%.
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