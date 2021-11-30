Штамм COVID-19 омикрон выявили почти в 20 странах и регионах мира

Новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах, количество новых случаев продолжает расти, сообщает во вторник американский канал CNN и другие западные СМИ.
За последние 24 часа первые случаи заражения "омикроном" были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае (в Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (в Англии и Шотландии).
Во вторник в Шотландии было выявлено три новых случая, сообщает The Guardian. Таким образом, на данный момент в Шотландии выявлено всего 9 заражений "омикроном". По словам секретаря кабинета министров по вопросам здравоохранения Шотландии Хамзы Юсуфа, нет свидетельств того, что вирус попал в страну во время климатического саммита COP26 или матча по регби между Шотландией и ЮАР, однако расследование продолжается.
Тем временем, в Австралии выявили шестой случай заболевания новым штаммом у туриста, который прибыл в страну из Катара 25 ноября. Сообщается, что заболевший был вакцинирован. У еще двух человек, летевших тем же рейсом, был выявлен коронавирус, однако на данный момент неизвестно, каким штаммом они заразились.
Заражение "омикроном" на острове Реюньон стало первым на французской территории. По данным CNN, вирус был обнаружен у 53-летнего мужчины, который ранее посетил Мозамбик.
Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.
"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
Алиев обсудил с министром оборонной промышленности Пакистана расширение формата сотрудничества Баку-Анкара-Исламабад
ЕС готов содействовать восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура – посол в Азербайджане
Международный суд ООН вынесет 7 декабря решение по иску Азербайджана против Армении
Центр поддержки экспорта за 11 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $215 млн
Кремль назвал условием переговоров с Украиной о транзите газа после 2024г наличие конечных покупателей в Европе
UnitedHealth ожидает выручку в 2022г в $317-320 млрд, в 2021г - около $287 млрд
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
В КНР рассчитывают провести Олимпиаду в Пекине в соответствии с расписанием, несмотря на омикрон
Почти по всей Турции повышен уровень тревоги из-за штормового ветра, в Стамбуле закрыли школы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Опасности мобильного банкинга, растущее число инфостилеров и новые атаки на криптовалюту: что ждёт финсектор в 2022 году
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог